İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycan bankı bu il ödəyəcəyi dividendin məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 13 fevral, 2026
    • 11:02
    Azərbaycan bankı bu il ödəyəcəyi dividendin məbləğini açıqlayıb

    "PAŞA Bank" ASC ötən ilin maliyyə nəticələri əsasında bu il səhmdarlarına 129 milyon manat dividend ödəməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş maliyyə inzibatçısı Murad Süleymanov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təmsil etdiyi qurum hər il xalis mənfəətinin azı 30-40 %-ni dividend kimi ödəməyi öhdəlik götürsə də, faktiki olaraq bu rəqəm 50-70 % arasında olub.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2025-ci ili 148,896 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 29,3 % azdır.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 354,512 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 56,8 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,2 %-i "Bless" MMC-yə, 10 % Arif Paşayevə, 5 %-i isə Mircamal Paşayevə (Bankın Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.

    Murad Süleymanov dividend ödənişi
    Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендов

    Son xəbərlər

    11:43

    Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olub

    Fərdi
    11:40

    Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:36

    "Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    Futbol
    11:36

    Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olub

    Daxili siyasət
    11:35

    Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıb

    Daxili siyasət
    11:33

    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    11:31

    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"

    Energetika
    11:24

    Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:23
    Foto

    Emin Əmrullayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti