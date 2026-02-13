Azərbaycan bankı bu il ödəyəcəyi dividendin məbləğini açıqlayıb
- 13 fevral, 2026
- 11:02
"PAŞA Bank" ASC ötən ilin maliyyə nəticələri əsasında bu il səhmdarlarına 129 milyon manat dividend ödəməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş maliyyə inzibatçısı Murad Süleymanov bildirib.
Onun sözlərinə görə, təmsil etdiyi qurum hər il xalis mənfəətinin azı 30-40 %-ni dividend kimi ödəməyi öhdəlik götürsə də, faktiki olaraq bu rəqəm 50-70 % arasında olub.
Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2025-ci ili 148,896 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 29,3 % azdır.
Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 354,512 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 56,8 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,2 %-i "Bless" MMC-yə, 10 % Arif Paşayevə, 5 %-i isə Mircamal Paşayevə (Bankın Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.