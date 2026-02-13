Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендов
Финансы
- 13 февраля, 2026
- 11:24
ОАО PAŞA Bank на основе финансовых результатов 2025 года в этом году планирует выплатить своим акционерам дивиденды в размере 129 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил член правления банка и главный финансовый директор Мурад Сулейманов.
По его словам, хотя PAŞA Bank обязуется ежегодно выплачивать в качестве дивидендов не менее 30-40% чистой прибыли, на самом деле этот показатель составил 50-70%.
Напомним, что чистая прибыль PAŞA Bank по итогам 2025 года составила 148,896 млн манатов, что на 29,3% меньше, чем в 2024 году.
PAŞA Bank основан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 354,512 млн манатов.
Последние новости
11:39
Сахиба Гафарова: Визит вице-президента США в Азербайджан имеет историческое значениеВнешняя политика
11:34
Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лариВ регионе
11:31
Джахид Микаилов: Минэнерго продолжит поддержку муниципалитетов в сфере энергоэффективностиЭнергетика
11:27
Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в странеВ регионе
11:24
Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендовФинансы
11:13
В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекцииДругие страны
11:10
На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетовМилли Меджлис
11:09
Фото
Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в круглом столе "Мост мира"В регионе
11:06