Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендов

ОАО PAŞA Bank на основе финансовых результатов 2025 года в этом году планирует выплатить своим акционерам дивиденды в размере 129 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления банка и главный финансовый директор Мурад Сулейманов.

По его словам, хотя PAŞA Bank обязуется ежегодно выплачивать в качестве дивидендов не менее 30-40% чистой прибыли, на самом деле этот показатель составил 50-70%.

Напомним, что чистая прибыль PAŞA Bank по итогам 2025 года составила 148,896 млн манатов, что на 29,3% меньше, чем в 2024 году.

PAŞA Bank основан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 354,512 млн манатов.