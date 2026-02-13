Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендов

    Финансы
    • 13 февраля, 2026
    • 11:24
    Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендов

    ОАО PAŞA Bank на основе финансовых результатов 2025 года в этом году планирует выплатить своим акционерам дивиденды в размере 129 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил член правления банка и главный финансовый директор Мурад Сулейманов.

    По его словам, хотя PAŞA Bank обязуется ежегодно выплачивать в качестве дивидендов не менее 30-40% чистой прибыли, на самом деле этот показатель составил 50-70%.

    Напомним, что чистая прибыль PAŞA Bank по итогам 2025 года составила 148,896 млн манатов, что на 29,3% меньше, чем в 2024 году.

    PAŞA Bank основан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 354,512 млн манатов.

    Azərbaycan bankı bu il ödəyəcəyi dividendin məbləğini açıqlayıb
