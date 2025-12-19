Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Билясуваре восстановлено газоснабжение - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    • 19 декабря, 2025
    • 17:54
    В Билясуваре восстановлено газоснабжение - ОБНОВЛЕНО

    Газоснабжение в части города Билясувар восстановлено.

    Как сообщает муганское бюро Report, утечка на газопроводе устранена.

    Отметим, что сегодня в результате утечки на газопроводе в направлении проспекта Гейдара Алиева часть города осталась без газа.

    Часть города Билясувара осталась без газа в результате утечки на газопроводе.

    Как сообщает муганское бюро Report, утечка произошла в одном из трубопроводов в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    В настоящее время на территории ведутся ремонтно-восстановительные работы.

    Билясувар газопровод авария утечка
    Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:54

    Польша рассматривает обмен МиГ-29 на украинские антидронные технологии

    Другие страны
    17:54

    В Билясуваре восстановлено газоснабжение - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:46
    Фото

    В Анкаре прошел Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    17:42
    Фото

    Минобороны Азербайджана сообщило об усилении коммуникации со СМИ

    Армия
    17:32

    Обнародована ​​повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    17:30
    Фото

    Проект бюджета ГНФАР на 2026 год будет представлен президенту

    Внутренняя политика
    17:09

    В Азербайджане внесли изменение в перечень банков крови

    Другие
    17:00

    Кабмин утвердил порядок использования средств для соцзащиты полиции

    Внутренняя политика
    17:00
    Фото

    В Баку завершилось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

    Армия
    Лента новостей