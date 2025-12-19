В Билясуваре восстановлено газоснабжение - ОБНОВЛЕНО

Газоснабжение в части города Билясувар восстановлено.

Как сообщает муганское бюро Report, утечка на газопроводе устранена.

Отметим, что сегодня в результате утечки на газопроводе в направлении проспекта Гейдара Алиева часть города осталась без газа.

17:19

Часть города Билясувара осталась без газа в результате утечки на газопроводе.

Как сообщает муганское бюро Report, утечка произошла в одном из трубопроводов в направлении проспекта Гейдара Алиева.

В настоящее время на территории ведутся ремонтно-восстановительные работы.