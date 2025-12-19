В Билясуваре восстановлено газоснабжение - ОБНОВЛЕНО
Энергетика
- 19 декабря, 2025
- 17:54
Газоснабжение в части города Билясувар восстановлено.
Как сообщает муганское бюро Report, утечка на газопроводе устранена.
Отметим, что сегодня в результате утечки на газопроводе в направлении проспекта Гейдара Алиева часть города осталась без газа.
Часть города Билясувара осталась без газа в результате утечки на газопроводе.
Как сообщает муганское бюро Report, утечка произошла в одном из трубопроводов в направлении проспекта Гейдара Алиева.
В настоящее время на территории ведутся ремонтно-восстановительные работы.
