Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİB
Energetika
- 19 dekabr, 2025
- 17:39
Biləsuvar şəhərinin bir hissəsinə qazın verilişi bərpa edilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, şəhərdəki qaz xəttində baş verən sızma aradan qaldırılıb.
Qeyd edək ki, bu gün şəhərin H.Əliyev prospekti istiqamətindəki qaz xəttində qeydə alınan sızma nəticəsində rayon mərkəzinin bir hissəsi qazsız qalmışdı.
Biləsuvar şəhərində qaz xəttində sızma olub, rayon mərkəzinin bir hissəsi qazsız qalıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, sızma şəhərin H.Əliyev prospekti istiqamətində yerləşən xətlərdən birində qeydə alınıb.
Nəticədə şəhərin bir hissəsinin qaz təchizatı dayandırılıb.
Hazırda həmin ərazidəki xətdə təmir-bərpa işləri aparılır.
Son xəbərlər
17:48
Azərbaycanda daha 50 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilibBiznes
17:46
PSJ-nin qapıçısı bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaqFutbol
17:45
Dörd rayonda yaşıllıqlar qanunsuz kəsilib, təbiətə 300 min manata yaxın ziyan dəyibEkologiya
17:39
Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİBEnergetika
17:37
Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılırEkologiya
17:32
Foto
Emin Əmrullayev Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçiribElm və təhsil
17:32
Avstraliya Ukraynaya "Abrams" tanklarının sonuncu partiyasını təhvil veribDigər ölkələr
17:31
Foto
Ankarada Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Türk Dövlətləri Forumu keçirilib - YENİLƏNİBMedia
17:29