Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Energetika
    • 19 dekabr, 2025
    • 17:39
    Biləsuvar şəhərinin bir hissəsinə qazın verilişi bərpa edilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, şəhərdəki qaz xəttində baş verən sızma aradan qaldırılıb.

    Qeyd edək ki, bu gün şəhərin H.Əliyev prospekti istiqamətindəki qaz xəttində qeydə alınan sızma nəticəsində rayon mərkəzinin bir hissəsi qazsız qalmışdı.

    В Билясуваре восстановлено газоснабжение - ОБНОВЛЕНО

