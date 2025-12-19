İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Çexiya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 19:47
    Çexiya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol üzrə Çexiya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

    "Report" Çexiya Futbol Assosiasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu posta 74 yaşlı Miroslav Kubek təyin olunub.

    O, oktyabrda yığmadan ayrılan İvan Haşekin əvəzinə çalışacaq.

    Mütəxəssisin müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Miroslav Kubek daha əvvəl Çexiyanın gənclərdən ibarət millisini və ölkəsində bir sıra klubları çalışdırıb.

    Futbol Çexiya Baş məşqçi Miroslav Kubek

