İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə ABŞ-nin "Sezar" qanununu ləğv etməsini alqışlayıb

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 19:46
    Türkiyə ABŞ-nin Sezar qanununu ləğv etməsini alqışlayıb

    Türkiyə ABŞ-nin "Sezar" qanununu ləğv etməsini alqışlayıb.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Öncü Keçelinin sosial şəbəkə paylaşımında qeyd olunub.

    "ABŞ-nin Suriyaya qarşı "Sezar" qanunu çərçivəsindəki sanksiyaları ləğv etməsini məmnuniyyətlə qarşılayırıq. Bu addım Suriyanın yenidən qurulması və inkişafı ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığı daha da təşviq edəcək", - Keçeli bildirib.

    Qeyd edək ki, "Sezar" qanunu Suriyada öz xalqına qarşı vəhşilikləri dəstəkləyənləri və maliyyələşdirənləri əhatə edirdi. Sanksiya Bəşər Əsəd rejimini dəstəkləyənlərə və onunla əməkdaşlıq edənlərə də şamil olunub.

    ABŞ bu il noyabrın 10-da həmin sanksiyaları nisbətən yumşaldıb.

    "Sezar" qanunu Suriya ABŞ Türkiyə

    Son xəbərlər

    20:02
    Foto

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinin növbəti qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    19:52
    Foto

    Baş Prokurorluqda türk dövlətlərinin ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:48
    Foto

    "AnewZ" TV-nin hazırladığı "The oligarch's design" sənədli filminin rəsmi nümayişi olub

    Media
    19:47

    Çexiya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    19:46

    Türkiyə ABŞ-nin "Sezar" qanununu ləğv etməsini alqışlayıb

    Digər ölkələr
    19:42

    Norveç Ukraynaya 8,2 milyard dollarlıq yardımı təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    19:38

    Türkiyədə Rusiya istehsalı olan qəzaya uğramış PUA aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    19:32
    Foto

    Şərurda yeni avtomat meteoroloji stansiya quraşdırılıb

    Ekologiya
    19:28

    Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti