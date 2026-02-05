İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Macarıstanda AEBA və "Rosatom"un baş direktorları arasında görüş başlayıb

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 12:49
    Macarıstanda AEBA və Rosatomun baş direktorları arasında görüş başlayıb

    Macarıstanda Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi, Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto və "Rosatom" Dövlət Korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçyov arasında işçi görüş başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Rosatom" məlumat yayıb.

    "Macarıstanın Pakş şəhərində "Pakş" AES-in 5-ci enerji blokuna ("Pakş-2" layihəsi) ilk betonun tökülməsi üzrə təntənəli mərasimin keçirilməsi ərəfəsində AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi, Macarıstanın xarici iqtisadi əlaqələr və xarici işlər naziri Peter Siyarto və "Rosatom" Dövlət Korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçyov arasında işçi görüş başlayıb", - məlumatda bildirilib.

    Macarıstan AEBA Rosatom
    В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева

    Son xəbərlər

    13:02

    VK sədri: Rusiyadan məzun olub rus dilini bilməyən hüquqşünasın diplomunun necə tanındığını başa düşmürəm

    Daxili siyasət
    12:59

    Levon Mnatsakanyan ömürlük azadlıqdan məhrum edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir: Elm diplomatiyada mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    12:55
    Video

    "İrşad"da "Yaşıl Cümə" gəldi – ürəklə seç!

    Biznes
    12:53

    Arayik Harutyunyan ömürlük azadlıqdan məhrum edilib

    Daxili siyasət
    12:51

    Ağcəbədidə 7 yaşlı oğlan uşağı bıçaqlanıb

    Hadisə
    12:51
    Foto

    Səhiyyə Nazirliyi 8 mindən çox həssas əhali qrupuna aid şəxsə səyyar xidmət göstərib

    Sağlamlıq
    12:49

    Macarıstanda AEBA və "Rosatom"un baş direktorları arasında görüş başlayıb

    Digər ölkələr
    12:47

    Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti