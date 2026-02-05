Macarıstanda AEBA və "Rosatom"un baş direktorları arasında görüş başlayıb
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 12:49
Macarıstanda Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi, Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto və "Rosatom" Dövlət Korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçyov arasında işçi görüş başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Rosatom" məlumat yayıb.
"Macarıstanın Pakş şəhərində "Pakş" AES-in 5-ci enerji blokuna ("Pakş-2" layihəsi) ilk betonun tökülməsi üzrə təntənəli mərasimin keçirilməsi ərəfəsində AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi, Macarıstanın xarici iqtisadi əlaqələr və xarici işlər naziri Peter Siyarto və "Rosatom" Dövlət Korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçyov arasında işçi görüş başlayıb", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
13:02
VK sədri: Rusiyadan məzun olub rus dilini bilməyən hüquqşünasın diplomunun necə tanındığını başa düşmürəmDaxili siyasət
12:59
Levon Mnatsakanyan ömürlük azadlıqdan məhrum edilibDaxili siyasət
12:58
Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir: Elm diplomatiyada mühüm rol oynayırXarici siyasət
12:55
Video
"İrşad"da "Yaşıl Cümə" gəldi – ürəklə seç!Biznes
12:53
Arayik Harutyunyan ömürlük azadlıqdan məhrum edilibDaxili siyasət
12:51
Ağcəbədidə 7 yaşlı oğlan uşağı bıçaqlanıbHadisə
12:51
Foto
Səhiyyə Nazirliyi 8 mindən çox həssas əhali qrupuna aid şəxsə səyyar xidmət göstəribSağlamlıq
12:49
Macarıstanda AEBA və "Rosatom"un baş direktorları arasında görüş başlayıbDigər ölkələr
12:47