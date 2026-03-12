İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Fransisko Qamboa: Kosta-Rika BMT Baş katibi postuna Rebeka Qrinspanın namizədliyini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 13:13
    Fransisko Qamboa: Kosta-Rika BMT Baş katibi postuna Rebeka Qrinspanın namizədliyini dəstəkləyir

    Kosta-Rika Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Ticarət və İnkişaf Konfransının baş katibi Rebeka Qrinspanın BMT Baş katibi postuna namizədliyini dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Kosta-Rikanın birinci vitse-prezidenti Fransisko Qamboa XIII Qlobal Bakı Forumunda çıxışı zamanı bəyan edib.

    "Kosta-Rika Rebeka Qrinspanın BMT-nin Baş katibi postuna namizədliyinə dəstəyini təsdiqləyir", - o qeyd edib.

    F.Qamboa vurğulayıb ki, Qrinspanın namizədliyi Kosta-Rikanın geniş siyasi spektrinin dəstəyindən yararlanır.

    Qeyd edək ki, BMT-nin hazırkı Baş katibi Antonio Quterreş bu vəzifədə ikinci müddətini 2026-cı ilin sonunda başa vuracaq.

    R.Qrinspan keçmiş prezident Xose Maria Fiqeresin administrasiyasında (1994–1998) Kosta-Rikanın vitse-prezidenti vəzifəsini tutub.

    Fransisko Qamboa Qlobal Bakı Forumu Antonio Quterreş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Rebeka Qrinspan
    Франсиско Гамбоа: Коста-Рика поддерживает кандидатуру Ребеки Гринспен на пост Генсека ООН
    Francisco Gamboa: Costa Rica backs Rebeca Grynspan for UN Secretary-General

