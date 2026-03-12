Франсиско Гамбоа: Коста-Рика поддерживает кандидатуру Ребеки Гринспен на пост Генсека ООН
- 12 марта, 2026
- 12:23
Первый вице-президент Коста-Рики Франсиско Гамбоа сообщил, что Коста-Рика поддерживает кандидатуру генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).
Как передает Report, об этом Гамбоа заявил в четверг в Баку, выступая на XIII Глобальный Бакинский форум.
"Коста-Рика подтверждает свою решительную поддержку кандидатуры госпожи Ребекки Гринспен на пост генсека ООН", - отметил он.
Вице-президент подчеркнул, что кандидатура Гринспен пользуется поддержкой широкого политического спектра Коста-Рики.
Отметим, что действующий генсек ООН Антониу Гутерриш завершит свой второй срок в этой должности в конце 2026 года.
Гринспен занимала пост вице-президента Коста-Рики в администрации бывшего президента Хосе Марии Фигереса (1994–1998).