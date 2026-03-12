Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Франсиско Гамбоа: Коста-Рика поддерживает кандидатуру Ребеки Гринспен на пост Генсека ООН

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 12:23
    Франсиско Гамбоа: Коста-Рика поддерживает кандидатуру Ребеки Гринспен на пост Генсека ООН

    Первый вице-президент Коста-Рики Франсиско Гамбоа сообщил, что Коста-Рика поддерживает кандидатуру генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).

    Как передает Report, об этом Гамбоа заявил в четверг в Баку, выступая на XIII Глобальный Бакинский форум.

    "Коста-Рика подтверждает свою решительную поддержку кандидатуры госпожи Ребекки Гринспен на пост генсека ООН", - отметил он.

    Вице-президент подчеркнул, что кандидатура Гринспен пользуется поддержкой широкого политического спектра Коста-Рики.

    Отметим, что действующий генсек ООН Антониу Гутерриш завершит свой второй срок в этой должности в конце 2026 года.

    Гринспен занимала пост вице-президента Коста-Рики в администрации бывшего президента Хосе Марии Фигереса (1994–1998).

