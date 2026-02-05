В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 12:30
В Венгрии началась рабочая встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, главы МИД Венгрии Петера Сийярто и гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.
Как передает Reportсо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении госкорпорации.
"В городе Пакш (Венгрия) в преддверии торжественной церемонии заливки первого бетона энергоблока N5 АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") началась рабочая встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева", - сказано в сообщении.
