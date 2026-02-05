Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 12:30
    В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева

    В Венгрии началась рабочая встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, главы МИД Венгрии Петера Сийярто и гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

    Как передает Reportсо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении госкорпорации.

    "В городе Пакш (Венгрия) в преддверии торжественной церемонии заливки первого бетона энергоблока N5 АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") началась рабочая встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева", - сказано в сообщении.

    "Пакш-2" Петер Сийярто Рафаэль Гросси Алексей Лихачев строительство АЭС
    Macarıstanda AEBA və "Rosatom"un baş direktorları arasında görüş başlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:05

    В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тонн

    В регионе
    13:05

    Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристов

    Внутренняя политика
    13:03

    В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые ранения

    Происшествия
    13:01

    Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному заключению

    Внутренняя политика
    12:59

    В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в Турции

    Происшествия
    12:55

    Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключению

    Внутренняя политика
    12:52

    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос на 13%

    Туризм
    12:50

    В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водитель

    Происшествия
    12:49
    Фото

    Эльшад Искендеров: Наука играет важную роль в дипломатии

    Внешняя политика
    Лента новостей