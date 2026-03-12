İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Qoşqar Təhməzli Şirvanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 13:20
    Qoşqar Təhməzli Şirvanda vətəndaşları qəbul edib

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli Şirvanda Şirvan şəhəri və Hacıqabul, Salyan, Neftçala, Biləsuvar rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.

    Qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib, bir qismi yerində öz həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.

