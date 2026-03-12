Qoşqar Təhməzli Şirvanda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 12 mart, 2026
- 13:20
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli Şirvanda Şirvan şəhəri və Hacıqabul, Salyan, Neftçala, Biləsuvar rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.
Qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib, bir qismi yerində öz həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.
