İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Gələn ay Azərbaycanda quş qripinə qarşı epizootoloji monitorinq keçiriləcək

    Sağlamlıq
    • 12 mart, 2026
    • 13:06
    Gələn ay Azərbaycanda quş qripinə qarşı epizootoloji monitorinq keçiriləcək

    Azərbaycan ərazisində (Naxçıvan Muxtar Respublikası daxil) aprelin 6-10-da növbəti quş qripi xəstəliyinə qarşı epizootoloji monitorinqin keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    Monitorinq zamanı risk əsasında müəyyən olunmuş ovçuluq təsərrüfatlarının və milli parkların su-bataqlıq, dənizsahili zonalar və digər ərazilərinə, eləcə də vəhşi quşlara ümumi baxış keçiriləcək.

    Vəhşi quşlardan və bəzi sənaye əsaslı müxtəlif həcmli quşçuluq müəssisələrində, o cümlədən müxtəlif rayonlardakı (şəhərlərdəki) ailə təsərrüfatlarında saxlanılan ev quşlarından diaqnostik nümunələr götürüləcək. Habelə ölkə üzrə müəssisələrə, təsərrüfatlara, su hövzələrinə və parklara ümumi baxış keçirilməklə, baytarlıq norma və qaydalarına əməl olunması üçün məqsədyönlü maarifləndirmə-təbliğat tədbirləri həyata keçiriləcək və epizootoloji məlumatlar toplanaraq təhlil ediləcək.

    Monitorinqdə AQTA-nın, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzinin və yerli Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri İdarələrinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin və Səhiyyə Nazirliyinin Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzinin əməkdaşları iştirak edəcəklər.

    Monitorinq müddətində götürülmüş nümunələr İnstitutun Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasında müvafiq müayinələrə cəlb ediləcək.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Quş qripi xəstəliyi

    Son xəbərlər

    14:04

    Amr Musa: Qlobal Cənub ölkələri təhlükəsizliklə bağlı öz mövqelərini formalaşdırır

    Digər ölkələr
    13:56

    Fransisko Qamboa: Dünya çoxtərəfli institutlara etimad böhranı yaşayır

    Digər ölkələr
    13:55

    Azad olunmuş ərazilərdə "Kənddən Şəhərə" Novruz yarmarkası təşkil ediləcək

    ASK
    13:51

    Premyer Liqa: "Qəbələ" – "Neftçi" və "Zirə" – "Qarabağ" matçlarının hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    13:49

    Alfred Qusenbauer: Avropa İttifaqı həm daxildən, həm xaricdən təzyiqlərlə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    13:40

    Ferqus Auld XIII Qlobal Bakı Forumunun təşkilini vacib adlandırıb

    Xarici siyasət
    13:39

    Ukrayna səfiri Bakı Forumunu qlobal dialoq üçün mühüm platforma adlandırıb

    Xarici siyasət
    13:32

    Azərbaycan-Aİ münasibətlərində yeni dövr - Bakı Brüssel üçün əvəzolunmaz statusda - ŞƏRH

    Analitika
    13:31

    Jose Ramos-Horta: Liderlik milləti rifaha və ya münaqişəyə apara bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti