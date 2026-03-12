İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Nar" peşəkar kadr hazırlığı istiqamətində təlimlərə başladı

    İKT
    • 12 mart, 2026
    • 13:21
    Nar peşəkar kadr hazırlığı istiqamətində təlimlərə başladı

    Mobil operator "Nar" ölkənin yerli əmək bazarı üçün peşəkar kadrların hazırlanması istiqamətində təlimlərə başladı. "Nar"ın tərəfdaşlıq etdiyi universitetlərin tələbələri üçün keçirilən təlimlər seriyası, ilk olaraq, Azərbaycan Texniki Universitetində (AzTU) start götürdü.

    "Nar"ın İnsan qaynaqları departamentinin peşəkar heyəti tərəfindən hazırlanan təlim proqramı texniki ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrə rabitə sahəsi üzrə karyera perspektivləri, işə qəbul prosesi, real iş həyatında tələb olunan bacarıqlar barədə bilikləri əhatə edir. Semestr ərzində iki mərhələdə keçiriləcək təlim ümumilikdə 40 iştirakçını əhatə edir.

    Təlimdən öncə "Nar"ın baş icraçı direktoru Özgür Genc tələbələrlə görüşdü. Özgür Genc müasir dünyada texniki ixtisasların aparıcı rolunu vurğulayaraq hazırda bu sahənin peşəkarlarına hər zaman olduğundan daha artıq ehtiyac olduğunu bildirdi.

    Qeyd edək ki, "Nar" Azərbaycanın rabitə bazarına peşəkar kadrların hazırlanması məqsədilə, paytaxt və regionlarda fəaliyyət göstərən universitetlərlə əməkdaşlıq edir və bu çərçivədə universitetin tələbələrinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində davamlı layihələr həyata keçirir.

    Mobil operatorun layihələri haqqında ətraflı məlumatı nar.az saytından əldə edə bilərsiniz.

    Hazırda 2,2 milyon abunəçiyə xidmət göstərən "Nar" son 7 il ərzində Müştəri Loyallığı İndeksi göstəricisinə əsasən Azərbaycanda lider mobil operatordur. Bu uğurun arxasında "Nar"ın ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi müştəriyönümlü strategiya dayanır. Mobil operator istifadəçilərinə sərfəli qiymət qarşılığında dayanıqlı və yüksəkkeyfiyyətli rabitə xidmətləri, müxtəlif internet paketləri və müasir eSim texnologiyası təqdim edir.

    Nar peşəkar kadr hazırlığı istiqamətində təlimlərə başladı
    Nar peşəkar kadr hazırlığı istiqamətində təlimlərə başladı
    Nar peşəkar kadr hazırlığı istiqamətində təlimlərə başladı
    Nar peşəkar kadr hazırlığı istiqamətində təlimlərə başladı

    Nar Mobile Azərbaycan Texniki Universiteti

    Son xəbərlər

    14:04

    Amr Musa: Qlobal Cənub ölkələri təhlükəsizliklə bağlı öz mövqelərini formalaşdırır

    Digər ölkələr
    13:56

    Fransisko Qamboa: Dünya çoxtərəfli institutlara etimad böhranı yaşayır

    Digər ölkələr
    13:55

    Azad olunmuş ərazilərdə "Kənddən Şəhərə" Novruz yarmarkası təşkil ediləcək

    ASK
    13:51

    Premyer Liqa: "Qəbələ" – "Neftçi" və "Zirə" – "Qarabağ" matçlarının hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    13:49

    Alfred Qusenbauer: Avropa İttifaqı həm daxildən, həm xaricdən təzyiqlərlə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    13:40

    Ferqus Auld XIII Qlobal Bakı Forumunun təşkilini vacib adlandırıb

    Xarici siyasət
    13:39

    Ukrayna səfiri Bakı Forumunu qlobal dialoq üçün mühüm platforma adlandırıb

    Xarici siyasət
    13:32

    Azərbaycan-Aİ münasibətlərində yeni dövr - Bakı Brüssel üçün əvəzolunmaz statusda - ŞƏRH

    Analitika
    13:31

    Jose Ramos-Horta: Liderlik milləti rifaha və ya münaqişəyə apara bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti