Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır
Futbol
- 06 aprel, 2026
- 19:06
İspaniyanın "Real" klubunun hücumçusu Vinisius Junior komandası ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır.
"Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı braziliyalı futbolçunun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədə olsa da, tərəflər əməkdaşlığın uzadılması istiqamətində müsbət mövqe sərgiləyirlər.
2018-ci ildən Madrid təmsilçisinin formasını geyinən oyunçu "Kral klubu"nda qalmağa meyillidir.
Qeyd edək ki, Vinisius Junior cari mövsüm bütün turnirlərdə 44 oyunda iştirak edib, 17 qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04