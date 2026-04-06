Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir
Xarici siyasət
- 06 aprel, 2026
- 18:50
Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığının daha da gücləndirilməsinə ümid etdiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi, birinci xanım Mehriban Əliyevanı və hörmətli nazirləri Tbilisidə salamlamaq bizim üçün böyük şərəfdir. Biz strateji tərəfdaşlığımızın daha da gücləndirilməsinə və regional əməkdaşlığın inkişafına ümid edirik", - o yazıb.
