Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Бочоришвили: Тбилиси рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Баку

    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 18:39
    Грузия рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

    "Для нас большая честь приветствовать президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси с государственным визитом, а также первую леди [Мехрибан Алиеву] и уважаемых министров. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и развитие регионального сотрудничества", - написала в соцсети Х.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Визит Ильхама Алиева в Грузию Грузия Мака Бочоришвили
    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir
    Botchorishvili: Tbilisi expects to further strengthen its partnership with Baku

