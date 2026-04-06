Бочоришвили: Тбилиси рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Баку

Грузия рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Для нас большая честь приветствовать президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси с государственным визитом, а также первую леди [Мехрибан Алиеву] и уважаемых министров. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и развитие регионального сотрудничества", - написала в соцсети Х.