Бочоришвили: Тбилиси рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Баку
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 18:39
Грузия рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
"Для нас большая честь приветствовать президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси с государственным визитом, а также первую леди [Мехрибан Алиеву] и уважаемых министров. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и развитие регионального сотрудничества", - написала в соцсети Х.
