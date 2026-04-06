Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb
Region
- 06 aprel, 2026
- 19:05
Tatarıstanda "Nijnekamskneftekim" zavodunda baş verən yanğının daha 4 qurbanının meyiti tapılıb. Bununla da ölənlərin sayı 11-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası şirkətin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, daha 1 nəfərin axtarışları davam edir.
Daha əvvəl 7 nəfərin öldüyü bildirilmişdi.
