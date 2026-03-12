İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi böyüyüb

    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 13:03
    Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi böyüyüb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 18 milyard 473,1 milyon manatlıq və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,3 % çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, son 1 ildə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 1,7 % azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 1,4 % artıb.

    ÜDM istehsalının 32,7 %-i sənaye, 11,4 %-i ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,5 %-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,9 %-i tikinti, 3,2 %-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,8 %-i turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 2,1 %-i informasiya və rabitə sahələrinin, 24,1 %-i digər sahələrin payına düşüb, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 12,3 %-ini təşkil edib.

    Dövlət Statistika Komitəsi Ümumi daxili məhsul
    Экономика Азербайджана в январе-феврале выросла на 0,3%
    Azerbaijan's economy grows slightly

