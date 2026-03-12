Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Экономика Азербайджана в январе-феврале выросла на 0,3%

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 13:40
    Номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в январе-феврале 2026 года составил 18,47 млрд манатов, что на 0,3 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в нефтегазовом секторе страны отмечено снижение на 1,7%, тогда как ненефтегазовый сектор вырос на 1,4%.

    В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 32,7%, на торговлю и ремонт транспортных средств - 11,4%, транспорт и складское хозяйство -7,5%, строительство - 3,9%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство - 3,2%, размещение туристов и общественное питание - 2,8%, на сектор информации и связи - 2,1%. Доля других сфер составила 24,1 %, а чистые налоги на продукты и импорт - 12,3% ВВП.

    напомним, что правительство прогнозирует рост ВВП в 2026 году на уровне 2,9%.

    Рост экономики Госкомстат Азербайджана
    Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi böyüyüb
    Azerbaijan's economy grows slightly
