    Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir: Elm diplomatiyada mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 12:58
    Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir: Elm diplomatiyada mühüm rol oynayır

    Bakıda "Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Həftəsi" çərçivəsində "Tərbiyəvi təsir: elmin, siyasətin və kommunikasiyanın diplomatiyada rolu" mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iştirakçılar müasir diplomatiyanın formalaşmasında təhsilin, elmi yanaşmanın və effektiv kommunikasiyanın əhəmiyyətini müzakirə ediblər.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Elşad İsgəndərov qeyd edib ki, elm diplomatiyada mühüm rol oynayır, ümumi maraqları müəyyən etməyə və beynəlxalq münasibətlərdə kompromis həllər tapmağa kömək edir.

    O vurğulayıb ki, Bakıda keçirilən COP29 konfransında məhz elmin diplomatik proseslərdə roluna xüsusi diqqət yetirilib.

    Foto
