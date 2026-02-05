Эльшад Искендеров: Наука играет важную роль в дипломатии

В рамках "Молодежной недели Движения неприсоединения" в Баку состоялась панельная дискуссия на тему "Воспитательное воздействие: роль науки, политики и коммуникации в дипломатии".

Как сообщает Report, участники обсудили ключевое значение образования, научного подхода и эффективных коммуникаций в формировании современной дипломатии.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров отметил, что наука играет важную роль в дипломатии, помогая выявлять общие интересы и находить компромиссные решения в международных отношениях. Он подчеркнул, что на прошедшей в Баку конференции COP29 особое внимание уделялось именно роли науки в дипломатических процессах.

По его словам, COP29 показал, что научные рекомендации и анализ больших данных помогают дипломатам вырабатывать долгосрочные и устойчивые решения с учетом интересов всех сторон.

В свою очередь руководитель аппарата Министерства науки и образования Мятин Керимли отметил, что образование является одной из наиболее действенных форм "мягкой силы". Он подчеркнул, что получение образования за рубежом способствует формированию культурных связей между странами.

"Иностранные студенты, обучающиеся в Азербайджане, в будущем могут стать мостом между культурами и странами. Образование - это эффективный инструмент мягкой силы, а в сфере дипломатии и образования особенно важно единство, несмотря на культурные различия", - сказал Керимли.

В завершение участники дискуссии обсудили роль современных технологий и коммуникаций в повышении эффективности взаимодействия дипломатов с обществом и международными партнерами, а также возможности молодежи внедрять инновационные подходы к решению глобальных задач.