İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları və ixrac nəzarəti tədbirlərini yumşaldıb

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 22:23
    ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları və ixrac nəzarəti tədbirlərini yumşaldıb

    ABŞ Suriyaya qarşı tətbiq olunan sanksiya rejiminin və ixrac nəzarəti tədbirlərinin yumşaldıldığını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Maliyyə Nazirliyi açıqlayıb.

    Açıqlamada bildirilib ki, ABŞ Suriyanın terrorizmin dövlət sponsoru kimi təyin edilməsini nəzərdən keçirməyə davam edəcək.

    Bəyanata əsasən, sanksiyalar 180 gün müddətinə dayandırılıb. Lakin "Sezar Qanunu" çərçivəsində Rusiya və İranla aparılan əməliyyatlara dair məhdudiyyətlər qüvvədə qalır. ABŞ-nin mülki təyinatlı mallarının, texnologiyanın və proqram təminatının Dəməşqə köçürülməsinə icazə verilir.

    Eyni zamanda, ABŞ Suriyanın sabiq prezidenti Bəşər Əsədə qarşı sanksiyaları qüvvədə saxlayır.

    ABŞ Suriya sanksiya
    США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии

    Son xəbərlər

    22:57
    Video

    Hindistan DİN: Dehlidə partlayış zamanı səkkiz nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:48
    Foto

    Azərbaycan boksçusu İslamiadanın qalibi olub

    Fərdi
    22:43

    Azərbaycan cüdoçusu: "Əsas odur ki, millimiz İslamiadanın qalibi oldu"

    Fərdi
    22:38

    Neftçala bazarında baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:30

    Türkiyədə 4,9 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    22:23

    ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları və ixrac nəzarəti tədbirlərini yumşaldıb

    Digər ölkələr
    22:18
    Foto

    Eskişehirdə Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü qeyd olunub

    Diaspor
    22:04
    Foto

    Praqada Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə xatirə gecəsi keçirilib

    Diaspor
    21:57

    İslamiadanın gümüş medalçısı: "Hədəfim Azərbaycan bayrağını daim yüksəklərdə dalğalandırmaqdır"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti