İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ukrayna uran yataqları ilə bağlı məlumatların məxfiliyini ləğv edə bilər

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 03:20
    Ukrayna uran yataqları ilə bağlı məlumatların məxfiliyini ləğv edə bilər

    Ukrayna hakimiyyəti ABŞ-la yerin təkindən istifadə müqaviləsi çərçivəsində ölkənin uran yataqları haqqında məlumatı məxfilikdən çıxara bilər.

    "Report"un UNİAN-a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Ukraynanın Hasilat Sənayesi Milli Assosiasiyasının direktoru Kseniya Orınçak məlumat verib.

    O xatırladıb ki, hökumət mineralların əsas qrupları: almaz, qızıl, litium, niobium, tantal, titan, sirkonium, skandium, platin, iridium, osmium və palladiumla bağlı məlumatları açıqlayıb. Qallium, indium, kadmium, renium, rubidium, selenium, tallium, tellur və seziumla bağlı ayrıca qərar qəbul edilib:

    "Hazırda ehtiyatları gizli qalan yeganə mineral ehtiyat uran və uran filizləridir. İqtisadiyyat Nazirliyinin himayəsi ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiqlənəcək Təhlükəli Faydalı Qazıntılar üzrə Strategiya hazırlanır.

    Assosiasiyamız İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Geologiya Xidməti və analitik mərkəzlərlə işləyir. Strategiya layihəsi 2026-2030-cu illərdə kəşfiyyat, hasilat və hazır məhsula emalı stimullaşdıracaq. Strategiyanın hazırda müzakirə olunan tədbirlərindən biri uran məlumatlarının məxfiliyin ləğvi variantıdır".

    Ukrayna uran ABŞ
    Украина может рассекретить данные о залежах урана

    Son xəbərlər

    03:53

    ÜST: Avropada hər il təxminən 800 000 insan alkoqol qəbulu səbəbindən ölür

    Sağlamlıq
    03:20

    Ukrayna uran yataqları ilə bağlı məlumatların məxfiliyini ləğv edə bilər

    Digər ölkələr
    02:46

    Rusiya iqtisadiyyatının artım tempi dörd dəfədən çox yavaşlayıb

    Region
    02:05

    ABŞ-də qar səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Yunanıstanda qar uçqunu nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    01:10

    Tramp yaxın vaxtlarda Putinlə danışmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:48

    Türkiyə XİN: Yəməndə baş verən hadisələr narahatedicidir

    Region
    00:16

    ABŞ Ukraynaya uzadıla bilən 15 illik pakt təklif edib

    Digər ölkələr
    23:53
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər bizi kəndi tərk etmək üçün sıxışdırırdılar

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti