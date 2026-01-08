İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 5 çəkidə qaliblər müəyyənləşib

    Fərdi
    • 08 yanvar, 2026
    • 22:21
    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə 55, 63, 72, 82, 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    55 kq

    1. Elmir Əliyev (Neftçi)

    2. Rəşad Məmmədov ("Neftçi", Şəmkir)

    3. Fərid Sadıxlı (Neftçi), İbrahim Nurullayev (Neftçi)

    63 kq

    1. Ziya Babaşov (Neftçi)

    2. Sakit Quliyev (Neftçi)

    3. Pərviz Dadaşov (MOİK), Səid Xəlilov (Sumqayıt-Təhsil, "Neftçi")

    72 kq

    1. Fəraim Mustafayev (Neftçi)

    2. Xalid Həsənov (Neftçi)

    3. Rəsul Məmmədzadə (MOİK), Seymur Qasımov (Neftçi)

    82 kq

    1. Tuncay Vəzirzadə (Neftçi)

    2. Elmin Əliyev (MOİK, Lənkəran)

    3. Kənan Abdullazadə (MOİK), Nicat Yeylaqaliyev (Abşeron)

    97 kq

    1. Murad Əhmədiyev (Neftçi)

    2. Məhəmməd Əhmədiyev (Neftçi)

    3. Arif Niftullayev (Neftçi), Əli Quliyev (Neftçi)

