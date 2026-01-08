Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçirilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XII tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə B qrupunda iki görüş keçirilib.

    Günün ilk matçında, Quba Olimpiya İdman Kompleksində, "Ordu" "Quba"nı 116:111 hesabı ilə üstələyib.

    Növbəti görüşdə isə "Lənkəran" "Sərhədçi" üzərində 72:69 hesablı qələbə qazanıb. Bu matç "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.

