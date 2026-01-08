BMT-nin baş katibi ABŞ-nin bəzi strukturlardan çıxmasına təəssüflənib
Digər ölkələr
- 08 yanvar, 2026
- 22:21
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş ABŞ-nin təşkilatın bəzi strukturlarından çıxmaq qərarı ilə əlaqədar təəssüfünü bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş katibin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik brifinqdə bəyan edib.
"BMT Nizamnaməsinə əsasən, Birləşmiş Ştatlar da daxil, bütün üzv ölkələr təşkilatın müntəzəm və sülhməramlı büdcəsinə ödənişlər etməlidir".
BMT Baş katibinin sözçüsü qeyd edib ki, təşkilatın bütün strukturları öz işlərini davam etdirəcək.
Son xəbərlər
22:55
Tramp Konqresin razılığı olmadan Venesuelaya qarşı güc tətbiq etməməklə bağlı qətnaməni qeyri-qanuni hesab edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:44
"Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız "Sərhədçi" ilə matçda xarakter göstərdilər"Komanda
22:43
Avropa Qrenlandiyaya təhlükə yaranacağı təqdirdə cavab verməyə hazırlaşırDigər ölkələr
22:21
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 5 çəkidə qaliblər müəyyənləşibFərdi
22:21
BMT-nin baş katibi ABŞ-nin bəzi strukturlardan çıxmasına təəssüflənibDigər ölkələr
21:52
Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçirilibKomanda
21:50
ABŞ-də azərbaycanlı gənc itkin düşübDaxili siyasət
21:40
Hələbdə yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər ölübDigər ölkələr
21:25