İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    BMT-nin baş katibi ABŞ-nin bəzi strukturlardan çıxmasına təəssüflənib

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 22:21
    BMT-nin baş katibi ABŞ-nin bəzi strukturlardan çıxmasına təəssüflənib

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş ABŞ-nin təşkilatın bəzi strukturlarından çıxmaq qərarı ilə əlaqədar təəssüfünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş katibin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik brifinqdə bəyan edib.

    "BMT Nizamnaməsinə əsasən, Birləşmiş Ştatlar da daxil, bütün üzv ölkələr təşkilatın müntəzəm və sülhməramlı büdcəsinə ödənişlər etməlidir".

    BMT Baş katibinin sözçüsü qeyd edib ki, təşkilatın bütün strukturları öz işlərini davam etdirəcək.

    Antonio Quterreş Stefan Düjarrik ABŞ BMT
    Генсек ООН сожалеет о выходе США из некоторых структур организации

    Son xəbərlər

    22:55

    Tramp Konqresin razılığı olmadan Venesuelaya qarşı güc tətbiq etməməklə bağlı qətnaməni qeyri-qanuni hesab edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:44

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız "Sərhədçi" ilə matçda xarakter göstərdilər"

    Komanda
    22:43

    Avropa Qrenlandiyaya təhlükə yaranacağı təqdirdə cavab verməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    22:21

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 5 çəkidə qaliblər müəyyənləşib

    Fərdi
    22:21

    BMT-nin baş katibi ABŞ-nin bəzi strukturlardan çıxmasına təəssüflənib

    Digər ölkələr
    21:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçirilib

    Komanda
    21:50

    ABŞ-də azərbaycanlı gənc itkin düşüb

    Daxili siyasət
    21:40

    Hələbdə yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:25

    Niderland və Danimarka Qrenlandiyada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti