Генсек ООН сожалеет о выходе США из некоторых структур организации
Другие страны
- 08 января, 2026
- 21:43
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает сожаление в связи с решением США выйти из некоторых структур всемирной организации.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь сожалеет о сделанном Белым домом объявлении, касающемся решения США выйти из ряда структур ООН, - сказал Дюжаррик. - Как мы неоднократно подчеркивали, взносы в регулярный и миротворческий бюджет ООН, утвержденные Генеральной Ассамблеей, согласно Уставу ООН, являются обязательными для всех стран-членов, включая Соединенные Штаты".
Представитель главы всемирной организации указал, что все структуры ООН продолжат свою работу.
Последние новости
21:57
Молодой азербайджанец пропал без вести в СШАВнутренняя политика
21:43
Генсек ООН сожалеет о выходе США из некоторых структур организацииДругие страны
21:24
При обстрелах жилых кварталов в Алеппо число жертв достигло 9 человекДругие страны
21:06
Сенат США поддержал резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы без одобрения КонгрессаДругие страны
20:58
Нидерланды и Дания обсудили усиление безопасности ГренландииДругие страны
20:53
В Гёранбое автомобиль насмерть сбил 79-летнего пешеходаПроисшествия
20:43
При ударах ВС РФ баллистикой по Кривому Рогу пострадали пять человекДругие страны
20:27
Хиппер: Страны ЕС вправе проводить инспекции российских судовДругие страны
20:13