Генсек ООН сожалеет о выходе США из некоторых структур организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает сожаление в связи с решением США выйти из некоторых структур всемирной организации.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь сожалеет о сделанном Белым домом объявлении, касающемся решения США выйти из ряда структур ООН, - сказал Дюжаррик. - Как мы неоднократно подчеркивали, взносы в регулярный и миротворческий бюджет ООН, утвержденные Генеральной Ассамблеей, согласно Уставу ООН, являются обязательными для всех стран-членов, включая Соединенные Штаты".

Представитель главы всемирной организации указал, что все структуры ООН продолжат свою работу.