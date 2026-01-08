Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Генсек ООН сожалеет о выходе США из некоторых структур организации

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 21:43
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает сожаление в связи с решением США выйти из некоторых структур всемирной организации.

    Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    "Генеральный секретарь сожалеет о сделанном Белым домом объявлении, касающемся решения США выйти из ряда структур ООН, - сказал Дюжаррик. - Как мы неоднократно подчеркивали, взносы в регулярный и миротворческий бюджет ООН, утвержденные Генеральной Ассамблеей, согласно Уставу ООН, являются обязательными для всех стран-членов, включая Соединенные Штаты".

    Представитель главы всемирной организации указал, что все структуры ООН продолжат свою работу.

