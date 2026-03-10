İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    FIS "Şahdağ"da keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokunun final mərhələsini təxirə salıb

    Fərdi
    • 10 mart, 2026
    • 09:48
    FIS Şahdağda keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokunun final mərhələsini təxirə salıb

    "Şahdağ" Turizm Mərkəzində keçirilməsi planlaşdırılan dağ xizəyinin moqul növü üzrə Dünya Kuboku ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyası (FIS) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hazırlıq prosesi zamanı məlum olub ki, mövcud təbii və qış şəraiti bu səviyyəli tədbir üçün gözlənilən keyfiyyəti və yarış mühitini təmin etmək üçün tam uyğun deyil:

    "Eyni zamanda, məhdud səyahət seçimləri və bəzi regional hava limanlarında müvəqqəti məhdudiyyətlər də daxil olmaqla müəyyən logistika amilləri idmançılar və qonaqlar üçün səyahətin rahatlığına təsir göstərə bilər. Azərbaycan tədbirə ev sahibliyi etməyə tam hazır olsa da, həm Azərbaycan, həm də FIS üçün prioritet yarışı mümkün olan ən yaxşı şəraitdə təşkil etmək, idmançılar, komandalar, tamaşaçılar üçün ən yüksək səviyyəli təcrübəni təmin etməkdir. Buna görə "Şahdağ" Turizm Mərkəzində keçiriləcək moqul üzrə Dünya Kuboku finallarının təşkilini növbəti qış mövsümünə təxirə salmaq barədə birgə qərar qəbul edilib. Bu qərar təşkilatçılara optimal idman şəraitini təmin etməyə, həm Azərbaycanın, həm də FIS-in ambisiyalarını əks etdirən dünya səviyyəli bir tədbir keçirməyə imkan verəcək. Azərbaycan gələn mövsüm beynəlxalq qış idman ictimaiyyətini Şahdağda qarşılamağı səbirsizliklə gözləyir".

    Qeyd edək ki, yarış martın 14-15-də baş tutmalı idi.

    Dünya Kuboku Şahdağ Turizm Mərkəzi xizək moqul təxirə salınıb

    Son xəbərlər

    10:15

    Yaxın Şərqdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə qayıdışı üçün növbəti təxliyə reysi həyata keçirilir

    Digər
    10:13

    Zöhrab Gözəlbəyli CEV Kubokunun yarımfinal oyununa supervayzer təyin edilib

    Komanda
    10:00
    Foto
    Video

    "Nizami City"dən möhtəşəm kampaniya: mənzil alan qazanır

    Biznes
    09:56

    "Turan Tovuz" "Neftçi"ni məğlub edərək yubiley qələbəsini qazanıb

    Futbol
    09:55

    Aİ Kulevi neft terminalını 20-ci sanksiya paketindən çıxarıb

    Region
    09:53

    Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dolları keçib

    Energetika
    09:51

    "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Leandro Andrade Premyer Liqada yubiley qoluna imza atıb

    Futbol
    09:51

    Entoni Albaneze: Avstraliya BƏƏ-yə raketlər və kəşfiyyat təyyarəsi verəcək

    Digər ölkələr
    09:49

    "Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti