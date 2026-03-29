    Serbiyada intensiv yağışlar daşqınlara səbəb olub

    • 29 mart, 2026
    • 21:55
    Serbiyada intensiv yağışlar daşqınlara səbəb olub

    Serbiyada intensiv yağışlar Şumadiya, Maçva və Zlatibor inzibati dairələrində lokal xarakterli daşqınlara səbəb olub.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Fövqəladə Hallar Sektorunun əməkdaşları son 24 saat ərzində sözügedən ərazilərdə daşqınların fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində fəaliyyət göstəriblər.

    Məlumata görə, intensiv yağıntılar səbəbindən suyun səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində ölkənin bəzi bölgələrində daşqınlarla yanaşı, elektrik enerjisinin təchizatında qısamüddətli fasilələr də qeydə alınıb.

    Müvafiq qurumlar yaranan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirirlər.

    Fövqəladə xidmətlər sektorunun əməkdaşları, eyni zamanda, Kraquyevats, Şabats və Uyitse şəhərlərində aşmış ağacların yollardan kənarlaşdırılması, həmçinin Çaçak və Valyevo şəhərlərində daşmış suyun çəkilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçiriblər.

    Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları rəsmi məlumatları izləməyə və zərurət yarandığı halda 193 telefon nömrəsi vasitəsilə müvafiq xidmətlərə müraciət etməyə çağırıb.

    В Сербии сильные дожди вызвали локальные наводнения в нескольких регионах

    Son xəbərlər

    22:59

    Ağ Ev: ICE ABŞ hava limanlarında təhlükəsizliyin təminatını davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    22:28
    Foto
    Video

    Pakistanın Baş naziri Türkiyənin XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:11

    Məhəmməd İshaq Dar: ABŞ-İran danışıqları yaxın günlərdə Pakistanda baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    22:00

    Kubada enerji böhranı səbəbindən 100 000-dən çox xəstə əməliyyat gözləyir

    Digər ölkələr
    21:55
    Foto

    Serbiyada intensiv yağışlar daşqınlara səbəb olub

    Digər ölkələr
    21:38

    Əfqanıstanda daşqınlar nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:22

    KİV: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı nüvə silahlanması yarışı risklərini artırır

    Digər ölkələr
    20:58

    Serbiyada bir neçə şəhər və bələdiyyəyə yerli seçkilər keçirilib

    Digər ölkələr
    20:51

    KİV: ABŞ və İsrailin İsfahan universitetinə hücumu nəticəsində dörd nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti