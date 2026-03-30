    Xalq artisti Rasim Balayevin cənazəsi Bakıya gətirilib

    İncəsənət
    • 30 mart, 2026
    • 03:45
    Xalq artisti Rasim Balayevin cənazəsi Bakıya gətirilib

    Xalq artisti Rasim Balayevin cənazəsi Türkiyənin İstanbul şəhərindən Bakıya gətirilib.

    "Report" xəbər verir ki, cənazəni gətirən təyyarə Heydər Əliyev Hava Limanına eniş edib.

    Qeyd edək ki, bu gün Akademik Milli Dram Teatrında mərhum sənətkarla vida mərasiminin keçirilməsi, ardınca isə Birinci Fəxri xiyabanda dəfn edilməsi planlaşdırılır.

    R.Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.

    Xatırladaq ki, Xalq artisti dünən İstanbulda yerləşən "Memorial" xəstəxanasında vəfat edib.

    R.Balayev 8 avqust 1948-ci ildə Ağsu rayonunda anadan olub. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib və Bakı kinostudiyasında "Ulduzlar sönmür" adlı ekran işində kiçik rolla böyük kinoya gəlib.

    Xalq artisti bundan sonra "Nəsimi", "Babək", "Atları yəhərləyin", "Dədə Qorqud" və digər onlarla filmdə əsas rollarda çıxış edib.

    R.Balayev "Şərəf", "Şöhrət", "İstiqlal" ordenləri və "Heydər Əliyevin 100 illiyi (1923–2023)" yubiley medalı, həmçinin bir sıra digər dövlət mükafatı və medalları ilə təltif olunub.

    Rasim Balayev Akademik Milli Dram Teatrı Birinci Fəxri xiyaban
    Тело народного артиста Азербайджана Расима Балаева доставлено в Баку

    Son xəbərlər

    03:45
    Foto

    Xalq artisti Rasim Balayevin cənazəsi Bakıya gətirilib

    İncəsənət
    03:33

    "Brent" neftin qiyməti 19 martdan bəri ilk dəfə 115 dolları keçib

    Energetika
    03:08

    İran düşmənin hərbi və hökumət rəsmilərinin iqamətgahlarını qanuni hədəf elan edib

    Region
    02:48

    İsraildə kimya zavoduna raket parçası düşüb, yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    02:22

    İtaliyada muzeydən Renua, Sezanne və Matissenin rəsmləri oğurlanıb

    Digər ölkələr
    01:52

    Aleksandar Vuçiç: Böyük təhlükənin qarşısını son anda ala bildik

    Digər ölkələr
    01:31

    AEBA: İranın ağır su istehsalı zavodu sıradan çıxıb

    Region
    01:11

    İsrail Tehrandakı hərbi sənaye komplekslərinə zərbələr endirib

    Region
    00:47

    İran Tehran və Əlborzda enerji infrastrukturuna hücumlar barədə məlumat yayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti