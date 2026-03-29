В Сербии сильные дожди вызвали локальные наводнения в нескольких регионах

Интенсивные осадки в Сербии привели к локальным наводнениям в административных округах Шумадия, Мачва и Златибор.

Как передает балканское бюро Report, сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел страны в течение последних 24 часов проводили работы по ликвидации последствий стихии в указанных районах.

Сообщается, что из-за обильных осадков и повышения уровня воды в ряде регионов, помимо наводнений, зафиксированы кратковременные перебои с электроснабжением.

Соответствующие службы продолжают устранять возникшие проблемы.

Кроме того, спасательные подразделения проводили работы по расчистке дорог от поваленных деревьев в Крагуеваце, Шабаце и Ужице, а также откачке воды в Чачаке и Валеве.

Министерство внутренних дел призвало граждан следить за официальной информацией и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 193.