    В Сербии сильные дожди вызвали локальные наводнения в нескольких регионах

    Другие страны
    • 29 марта, 2026
    • 22:25
    В Сербии сильные дожди вызвали локальные наводнения в нескольких регионах

    Интенсивные осадки в Сербии привели к локальным наводнениям в административных округах Шумадия, Мачва и Златибор.

    Как передает балканское бюро Report, сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел страны в течение последних 24 часов проводили работы по ликвидации последствий стихии в указанных районах.

    Сообщается, что из-за обильных осадков и повышения уровня воды в ряде регионов, помимо наводнений, зафиксированы кратковременные перебои с электроснабжением.

    Соответствующие службы продолжают устранять возникшие проблемы.

    Кроме того, спасательные подразделения проводили работы по расчистке дорог от поваленных деревьев в Крагуеваце, Шабаце и Ужице, а также откачке воды в Чачаке и Валеве.

    Министерство внутренних дел призвало граждан следить за официальной информацией и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 193.

    Serbiyada intensiv yağışlar daşqınlara səbəb olub

