    Kubada enerji böhranı səbəbindən 100 000-dən çox xəstə əməliyyat gözləyir

    • 29 mart, 2026
    • 22:00
    Kubada enerji böhranı səbəbindən 100 000-dən çox xəstə əməliyyat gözləyir

    Kubada 100 000-dən çox insan enerji böhranı səbəbindən xəstəxanalarda əməliyyat gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, Kuba Baş nazirinin müavini, xarici ticarət və investisiya naziri Oskar Peres-Oliva bunu Sankt-Peterburqun qubernatoru Aleksandr Beqlovla görüşündə açıqlayıb.

    "Yüz mindən çox insan əməliyyat üçün növbədə gözləyir. Onların 11 000-dən çoxu uşaqdır", - o deyib.

    Perez-Oliva enerji böhranının Kuba həyatının bütün sahələrinə təsir etdiyini qeyd edib.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp martın 5-də bildirib ki, Vaşinqton İrana qarşı hərbi əməliyyat başa çatdıqdan sonra Kuba ilə bağlı əlavə tədbirlər planı hazırlamaq niyyətindədir. O, əvvəllər dəfələrlə Venesuelanın ABŞ-nin təzyiqi altında ada ölkəsinə neft tədarükünü dayandırmasından sonra Kuba hökumətinin və iqtisadiyyatının çökməyə yaxın olduğunu iddia edib. Fevralın 27-də Amerika lideri bildirib ki, ABŞ Kuba üzərində dostcasına nəzarət qura biləcək.

    На Кубе более 100 тыс. пациентов ждут операций из-за энергокризиса

    22:59

    22:28
    22:11

    22:00

    Kubada enerji böhranı səbəbindən 100 000-dən çox xəstə əməliyyat gözləyir

    21:55
    21:38

    21:22

    20:58

    20:51

