    На Кубе более 100 тыс. пациентов ждут операций из-за энергокризиса

    • 29 марта, 2026
    • 18:27
    На Кубе более 100 тыс. пациентов ждут операций из-за энергокризиса

    Свыше 100 тыс. человек на Кубе ожидают проведения операций в больницах на фоне энергетического кризиса.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива в рамках встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    "Более 100 тыс. человек стоят в очереди, ожидая операций. Из них более 11 тыс. дети", - сказал он.

    Перес-Олива отметил, что энергетический кризис повлиял на все сферы жизни населения Кубы.

    Президент США Дональд Трамп заявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески установить контроль над Кубой".

