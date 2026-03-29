На Кубе более 100 тыс. пациентов ждут операций из-за энергокризиса
- 29 марта, 2026
- 18:27
Свыше 100 тыс. человек на Кубе ожидают проведения операций в больницах на фоне энергетического кризиса.
Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива в рамках встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
"Более 100 тыс. человек стоят в очереди, ожидая операций. Из них более 11 тыс. дети", - сказал он.
Перес-Олива отметил, что энергетический кризис повлиял на все сферы жизни населения Кубы.
Президент США Дональд Трамп заявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески установить контроль над Кубой".