İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Əfqanıstanda daşqınlar nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Əfqanıstanın bir neçə bölgəsində baş verən şiddətli daşqınlar və torpaq sürüşmələri 17 nəfərin həyatına son qoyub.

    "Report"un "The Associated Press"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Fəlakətlərin Nəticələrinin Aradan Qaldırılması üzrə Milli İdarəsinin mətbuat katibi Yusuf Hammad bildirib.

    Həmçinin qeyd olunur ki, əlverişsiz hava şəraitinin fəsadları nəticəsində 26 nəfər yaralanıb. Axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam edir və ölənlərin sayı arta bilər.

    Fəlakətin nəticələri Əfqanıstanın 34 əyalətindən 13-nə, əsasən qərb, mərkəzi və şimal-qərb ərazilərinə təsir edib.

    "Şiddətli hava şəraiti həmçinin 147 evin tamamilə və ya qismən, 80 kilometr (təxminən 50 mil) yolun dağılmasına səbəb olub, əkin sahələrinə, suvarma kanallarına və müəssisələrə ziyan vurub", - Hammad deyib.

    Meteoroloji proqnozlara görə, güclü yağışlar davam edəcək, ölkənin şərq və mərkəzi ərazilərində də daşqınlar mümkündür.

    Daşqınlar Torpaq sürüşməsi Yusuf Hammad
    В Афганистане из-за наводнений погибли 17 человек
    Extreme weather in Afghanistan leaves 17 people dead, authorities say

    Son xəbərlər

    21:22

    KİV: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı nüvə silahlanması yarışı risklərini artırır

    Digər ölkələr
    20:58

    Serbiyada bir neçə şəhər və bələdiyyəyə yerli seçkilər keçirilib

    Digər ölkələr
    20:51

    KİV: ABŞ və İsrailin İsfahan universitetinə hücumu nəticəsində dörd nəfər yaralanıb

    Region
    20:28

    Netanyahu Livanın cənubunda təhlükəsizlik zonasının genişləndirilməsini əmr edib

    Digər ölkələr
    20:06

    Ermənistanda Paşinyanı vurmağa cəhd hadisəsi ilə bağlı üç şübhəli saxlanılıb

    Region
    19:58

    İran Ordusu ABŞ-nin İordaniyadakı bazasına hücum edib

    Digər ölkələr
    19:35
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi son oyundan əvvəl məşqə çıxıb

    Futbol
    19:15

    Naməlum dronlar Finlandiyanın hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti