    • 29 марта, 2026
    • 19:34
    В Афганистане из-за наводнений погибли 17 человек

    Сильные наводнения и оползни в ряде районов Афганистана унесли жизни 17 человек.

    Как передает Report со ссылкой на The Associated Press, об этом заявил пресс-секретарь Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Юсуф Хаммад.

    Отмечается, что также из-за последствий непогода пострадали 26 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, в связи с чем число погибших может возрасти.

    Последствия стихии затронули 13 из 34 провинций Афганистана, преимущественно в западной, центральной и северо-западной частях страны.

    "Суровая погода также привела к полному или частичному разрушению 147 домов, уничтожению 80 километров (около 50 миль) дорог, а также нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям, ирригационным каналам и предприятиям", - сообщил Хаммад.

    По прогнозам синоптиков, обильные осадки продолжатся, в восточных и центральных районах страны также не исключаются наводнения.

    Наводнение в Афганистане Юсуф Хаммад

