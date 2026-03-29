В Афганистане из-за наводнений погибли 17 человек

Сильные наводнения и оползни в ряде районов Афганистана унесли жизни 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на The Associated Press, об этом заявил пресс-секретарь Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Юсуф Хаммад.

Отмечается, что также из-за последствий непогода пострадали 26 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, в связи с чем число погибших может возрасти.

Последствия стихии затронули 13 из 34 провинций Афганистана, преимущественно в западной, центральной и северо-западной частях страны.

"Суровая погода также привела к полному или частичному разрушению 147 домов, уничтожению 80 километров (около 50 миль) дорог, а также нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям, ирригационным каналам и предприятиям", - сообщил Хаммад.

По прогнозам синоптиков, обильные осадки продолжатся, в восточных и центральных районах страны также не исключаются наводнения.