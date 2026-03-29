    Məhəmməd İshaq Dar: ABŞ-İran danışıqları yaxın günlərdə Pakistanda baş tuta bilər

    • 29 mart, 2026
    • 22:11
    Məhəmməd İshaq Dar: ABŞ-İran danışıqları yaxın günlərdə Pakistanda baş tuta bilər

    ABŞ-İran münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar yaxın günlərdə Pakistanın paytaxtı İslamabadda baş tuta bilər.

    "Report"un məlumatına görə, Pakistanın xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar bunu Misir, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı xarici işlər nazirləri ilə məsləhətləşmələrdən sonra keçirilən mətbuat konfransında açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, Pakistan tərəflər arasında əsaslı danışıqlar üçün platforma rolunu oynamağa hazırdır. "İki tərəf arasında məzmunlu danışıqlara ev sahibliyi etmək, mövcud münaqişənin hərtərəfli və davamlı həlli üçün yaxın günlərdə onları asanlaşdırmaq Pakistan üçün şərəf olacaq", - Dar deyib.

    O, həm İranın, həm də ABŞ-nin danışıqlara kömək məsələsində Pakistana inamını ifadə etdiklərini vurğulayıb.

    Pakistan, Türkiyə, Misir və Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər nazirləri münaqişənin həlli yollarını müzakirə ediblər. "Biz regionda müharibəyə mümkün qədər tez və birdəfəlik son qoymaq yollarını müzakirə etdik. Biz razılaşdıq ki, bu müharibə heç kimə faydalı deyil, yalnız itkilərə və dağıntılara səbəb olacaq", - Pakistanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri əlavə edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyata başlayıb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Исхак Дар: Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни

    Son xəbərlər

    22:59

    Ağ Ev: ICE ABŞ hava limanlarında təhlükəsizliyin təminatını davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    22:28
    Foto
    Video

    Pakistanın Baş naziri Türkiyənin XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:11

    Məhəmməd İshaq Dar: ABŞ-İran danışıqları yaxın günlərdə Pakistanda baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    22:00

    Kubada enerji böhranı səbəbindən 100 000-dən çox xəstə əməliyyat gözləyir

    Digər ölkələr
    21:55
    Foto

    Serbiyada intensiv yağışlar daşqınlara səbəb olub

    Digər ölkələr
    21:38

    Əfqanıstanda daşqınlar nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:22

    KİV: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı nüvə silahlanması yarışı risklərini artırır

    Digər ölkələr
    20:58

    Serbiyada bir neçə şəhər və bələdiyyəyə yerli seçkilər keçirilib

    Digər ölkələr
    20:51

    KİV: ABŞ və İsrailin İsfahan universitetinə hücumu nəticəsində dörd nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti