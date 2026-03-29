Исхак Дар: Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Другие страны
    • 29 марта, 2026
    • 22:08
    Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в столице Пакистана Исламабаде в ближайшие дни.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции по итогам консультаций с главами МИД Египта, Турции и Саудовской Аравии.

    По его словам, Пакистан готов выступить площадкой для содержательных переговоров между сторонами. "Для Пакистана будет честью принять содержательные переговоры между двумя сторонами и содействовать их проведению в ближайшие дни для всестороннего и прочного урегулирования текущего конфликта", - отметил Дар.

    Он подчеркнул, что и Иран, и США выразили доверие Пакистану в вопросе содействия переговорам.

    Министры иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии также обсудили пути урегулирования конфликта. "Мы обсудили пути к скорейшему и окончательному прекращению войны в регионе. Мы согласились, что эта война не выгодна никому и приведет только к жертвам и разрушениям", - добавил глава пакистанского внешнеполитического ведомства.

    Исхак Дар Эскалация на Ближнем Востоке
    Məhəmməd İshaq Dar: ABŞ-İran danışıqları yaxın günlərdə Pakistanda baş tuta bilər

    Последние новости

    22:49

    Другие страны
    22:25
    Фото

    Другие страны
    22:08

    Другие страны
    21:41

    Другие страны
    21:28

    Другие страны
    21:15

    Другие страны
    20:53

    Другие страны
    20:37

    Другие страны
    20:21

    Другие страны
    Лента новостей