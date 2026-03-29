Исхак Дар: Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни

Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в столице Пакистана Исламабаде в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции по итогам консультаций с главами МИД Египта, Турции и Саудовской Аравии.

По его словам, Пакистан готов выступить площадкой для содержательных переговоров между сторонами. "Для Пакистана будет честью принять содержательные переговоры между двумя сторонами и содействовать их проведению в ближайшие дни для всестороннего и прочного урегулирования текущего конфликта", - отметил Дар.

Он подчеркнул, что и Иран, и США выразили доверие Пакистану в вопросе содействия переговорам.

Министры иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии также обсудили пути урегулирования конфликта. "Мы обсудили пути к скорейшему и окончательному прекращению войны в регионе. Мы согласились, что эта война не выгодна никому и приведет только к жертвам и разрушениям", - добавил глава пакистанского внешнеполитического ведомства.