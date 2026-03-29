    Pakistanın Baş naziri Türkiyənin XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif İslamabadda Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanı qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Görüşdə ölkələr arasında ikitərəfli münasibətlər, regional və qlobal proseslər, ABŞ və İsraillə İran arasında davam edən münaqişə və bu münaqişənin mümkün atəşkəs səyləri müzakirə olunub.

    Türkiyə mətbuatı xəbər verib ki, Türkiyə-Misir-Pakistan-Səudiyyə Ərəbistanı xarici işlər nazirlərinin görüşünə qatılan Hakan Fidan Pakistanda görüşlərini davam etdirir.

    Премьер-министр Пакистана обсудил двусторонние отношения с главой МИД Турции

