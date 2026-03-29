Премьер-министр Пакистана обсудил двусторонние отношения с главой МИД Турции
- 29 марта, 2026
- 23:02
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял в Исламабаде министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана на своей странице в социальной сети X.
В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные процессы, а также продолжающийся конфликт между Ираном и США и Израилем и возможные усилия по достижению прекращения огня.
Турецкие СМИ сообщили, что Хакан Фидан, принявший участие во встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии, продолжает переговоры в Пакистане.
Islamabad: 29 March 2026.— Prime Minister's Office (@PakPMO) March 29, 2026
Call on the Prime Minister by the Foreign Ministers of Turkiye and Egypt.
H.E. Mr. Hakan Fidan, Foreign Minister of the Republic of Turkiye and H.E. Dr. Badr Abdelatty, Foreign Minister of the Arab Republic of Egypt, called on Prime Minister Muhammad… pic.twitter.com/dw26q7mZdQ