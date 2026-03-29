    İsrail Ordusu: Son 24 saatda İrana 140 hava hücumu həyata keçirilib

    İsrail Ordusu: Son 24 saatda İrana 140 hava hücumu həyata keçirilib

    İsrail Ordusu son 24 saat ərzində İranın mərkəzi və qərbindəki hədəflərə 140 hava hücumu həyata keçirdiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun Mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

    "İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri son 24 saatda İranın mərkəzi və qərbindəki hədəflərə 140 hava hücumu həyata keçirib", - məlumatda qeyd olunur.

    Hərbçilərin məlumatına görə, hədəflər arasında ballistik raket anbarları və buraxılış məntəqələri, eləcə də hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə əlaqəli obyektlər olub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyata başlayıb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Армия Израиля заявила о 140 авиаударах по Ирану за сутки

    23:17

    İsrail Ordusu: Son 24 saatda İrana 140 hava hücumu həyata keçirilib

    22:59

    Ağ Ev: ICE ABŞ hava limanlarında təhlükəsizliyin təminatını davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    22:28
    Foto
    Video

    Pakistanın Baş naziri Türkiyənin XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:11

    Məhəmməd İshaq Dar: ABŞ-İran danışıqları yaxın günlərdə Pakistanda baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    22:00

    Kubada enerji böhranı səbəbindən 100 000-dən çox xəstə əməliyyat gözləyir

    Digər ölkələr
    21:55
    Foto

    Serbiyada intensiv yağışlar daşqınlara səbəb olub

    Digər ölkələr
    21:38

    Əfqanıstanda daşqınlar nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:22

    KİV: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı nüvə silahlanması yarışı risklərini artırır

    Digər ölkələr
    20:58

    Serbiyada bir neçə şəhər və bələdiyyəyə yerli seçkilər keçirilib

    Digər ölkələr
