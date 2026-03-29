Армия Израиля заявила о 140 авиаударах по Ирану за сутки
- 29 марта, 2026
- 21:28
Израильская армия сообщила о нанесении 140 авиаударов по целям в центральной и западной части Ирана за последние 24 часа.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"За последние 24 часа ВВС Израиля нанесли 140 ударов по целям в Центральном и Западном Иране", - отмечается в сообщении.
По утверждению военных, среди целей были склады и площадки запуска баллистических ракет, а также объекты, связанные с системами противовоздушной обороны.
