Армия Израиля заявила о 140 авиаударах по Ирану за сутки

Израильская армия сообщила о нанесении 140 авиаударов по целям в центральной и западной части Ирана за последние 24 часа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По утверждению военных, среди целей были склады и площадки запуска баллистических ракет, а также объекты, связанные с системами противовоздушной обороны.