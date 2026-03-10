İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 10 mart, 2026
    • 09:19
    Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, İsmayılov Qaçay Bəhlul oğlu yaşadığı Yevlax şəhər Q.Quliyev küçəsi ev ünvanında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla görə Yevlax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    В Евлахе мужчина скончался от отравления угарным газом

