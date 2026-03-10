Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 10 mart, 2026
- 09:19
Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, İsmayılov Qaçay Bəhlul oğlu yaşadığı Yevlax şəhər Q.Quliyev küçəsi ev ünvanında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla görə Yevlax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
