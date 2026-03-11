Almaniya Bundestaqının sədri Kiyevə səfər edib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 11 mart, 2026
    • 13:20
    Almaniya Bundestaqının sədri Yuliya Klökner Ukraynaya ilk dəfə səfər edib.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radasının spikeri Ruslan Stefançuk bildirib.

    "Bu səfər Ukrayna ilə həmrəyliyin və ən yüksək parlament səviyyəsində dəstəyin aydın siyasi siqnalıdır", – o qeyd edib.

    Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитом

