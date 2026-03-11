Almaniya Bundestaqının sədri Kiyevə səfər edib
Region
- 11 mart, 2026
- 13:20
Almaniya Bundestaqının sədri Yuliya Klökner Ukraynaya ilk dəfə səfər edib.
"Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radasının spikeri Ruslan Stefançuk bildirib.
"Bu səfər Ukrayna ilə həmrəyliyin və ən yüksək parlament səviyyəsində dəstəyin aydın siyasi siqnalıdır", – o qeyd edib.
