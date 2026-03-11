Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитом

Глава Бундестага Германии Юлия Клёкнер приехала в Украину с первым визитом.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Этот визит служит четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на самом высоком парламентском уровне", – отметил он.