    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 13:00
    Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитом

    Глава Бундестага Германии Юлия Клёкнер приехала в Украину с первым визитом.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

    "Этот визит служит четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на самом высоком парламентском уровне", – отметил он.

    Almaniya Bundestaqının sədri Kiyevə səfər edib
