Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитом
В регионе
- 11 марта, 2026
- 13:00
Глава Бундестага Германии Юлия Клёкнер приехала в Украину с первым визитом.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"Этот визит служит четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на самом высоком парламентском уровне", – отметил он.
