В Евлахе мужчина скончался от отравления угарным газом.

Как сообщает Report, Исмаилов Гачай Бахлул оглу умер от отравления угарным газом в доме, в котором он проживал, по улице Г. Гулиева.

По факту в Евлахской районной прокуратуре ведется расследование.