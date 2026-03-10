В Евлахе мужчина скончался от отравления угарным газом
Происшествия
- 10 марта, 2026
- 09:40
В Евлахе мужчина скончался от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, Исмаилов Гачай Бахлул оглу умер от отравления угарным газом в доме, в котором он проживал, по улице Г. Гулиева.
По факту в Евлахской районной прокуратуре ведется расследование.
