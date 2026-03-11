Sumqayıtda 23 nömrəli orta məktəbə lisey statusu verilib
Elm və təhsil
- 11 mart, 2026
- 13:02
Sumqayıt şəhər 23 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin tipi dəyişdirilərək 23 nömrəli texniki fənlər təmayüllü lisey statusu verilib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, liseyə I sinfə qəbul və şagird yerdəyişməsi dayandırılıb. Şagird qəbulu yalnız VII sinifdən etibarən və mərkəzləşdirilmiş imtahanın nəticələrinə əsasən həyata keçiriləcək.
Son xəbərlər
13:22
AQTA: Gələcəkdə bütün xidmətlər vahid elektron platforma ilə göstəriləcəkASK
13:21
Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti ilə görüşübXarici siyasət
13:20
Almaniya Bundestaqının sədri Kiyevə səfər edibRegion
13:13
Avstraliya Əbu-Dabi, Dubay və Təl-Əvivdəki diplomatik nümayəndəliklərini bağlayıbDigər ölkələr
13:11
"Bank of Baku"nun səhmdarları dividend ödənişlərini müzakirə edəcəklərMaliyyə
13:06
Salyanda avtoqəzada ölən şəxsin narkotik daşıdığı müəyyən olunub - YENİLƏNİBHadisə
13:05
Foto
Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi təklifi dəstəklənibMilli Məclis
13:02
Sumqayıtda 23 nömrəli orta məktəbə lisey statusu verilibElm və təhsil
13:02