İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 13:21
    Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti Tomas Konietzko və Avropa Kanoe Assosiasiyasının prezidenti Jan Zunqrana ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Görüş zamanı idmanın inkişafının Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğu diqqətə çatdırılıb, ölkədə su idman növlərinin, xüsusilə avarçəkmənin inkişafı məqsədilə görülən işlər barədə məlumat verilib.

    Səfər çərçivəsində Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası ilə Avropa Kanoe Assosiasiyası arasında imzalanacaq Anlaşma Memorandumunun əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Qonaqlar Azərbaycanda idmanın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin, eləcə də avarçəkmə üçün yaradılan əlverişli şəraitin onlarda böyük təəssürat yaratdığını bildiriblər.

    Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyası

    Son xəbərlər

    13:22

    AQTA: Gələcəkdə bütün xidmətlər vahid elektron platforma ilə göstəriləcək

    ASK
    13:21

    Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:20

    Almaniya Bundestaqının sədri Kiyevə səfər edib

    Region
    13:13

    Avstraliya Əbu-Dabi, Dubay və Təl-Əvivdəki diplomatik nümayəndəliklərini bağlayıb

    Digər ölkələr
    13:11

    "Bank of Baku"nun səhmdarları dividend ödənişlərini müzakirə edəcəklər

    Maliyyə
    13:06

    Salyanda avtoqəzada ölən şəxsin narkotik daşıdığı müəyyən olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi təklifi dəstəklənib

    Milli Məclis
    13:02

    Sumqayıtda 23 nömrəli orta məktəbə lisey statusu verilib

    Elm və təhsil
    13:02

    Kovaç: Macarıstan nümayəndə heyəti "Drujba" kəmərini yoxlamaq məqsədilə Ukraynaya gedib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti