Али Асадов обсудил развитие водных видов спорта с международными функционерами

Премьер-министр Али Асадов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане президентом Международной федерации каноэ Томасом Кониецко и президентом Европейской ассоциации каноэ Яном Зунграна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

В ходе встречи было отмечено, что развитие спорта является одним из основных направлений государственной политики Азербайджана, предоставлена информация о работе, проводимой в целях развития водных видов спорта в стране, в особенности гребли.

В рамках визита подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и Европейской ассоциацией каноэ.

Гости сообщили, что мероприятия, осуществляемые в направлении развития спорта в Азербайджане, а также благоприятные условия, созданные для гребли, произвели на них большое впечатление.