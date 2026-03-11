Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Али Асадов обсудил развитие водных видов спорта с международными функционерами

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 13:50
    Али Асадов обсудил развитие водных видов спорта с международными функционерами

    Премьер-министр Али Асадов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане президентом Международной федерации каноэ Томасом Кониецко и президентом Европейской ассоциации каноэ Яном Зунграна.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    В ходе встречи было отмечено, что развитие спорта является одним из основных направлений государственной политики Азербайджана, предоставлена информация о работе, проводимой в целях развития водных видов спорта в стране, в особенности гребли.

    В рамках визита подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и Европейской ассоциацией каноэ.

    Гости сообщили, что мероприятия, осуществляемые в направлении развития спорта в Азербайджане, а также благоприятные условия, созданные для гребли, произвели на них большое впечатление.

    Али Асадов Томас Кониецко Ян Зунграна Международная федерация каноэ Водные виды спорта
    Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
    Azerbaijan's PM Ali Asadov meets with ICF President Thomas Konietzko
    Ты - Король

    Последние новости

    13:55

    Румыния рассмотрит запрос США на использование своей авиабазы

    Другие страны
    13:50

    Али Асадов обсудил развитие водных видов спорта с международными функционерами

    Внешняя политика
    13:46

    Казахстан ратифицировал соглашение о зеленом коридоре с Азербайджаном и Узбекистаном

    Энергетика
    13:45

    Смертельное ДТП в Сальяне оказалось связано с перевозкой наркотиков - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:42

    В Ливане общее число погибших из-за авиаударов Израиля возросло до 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:39

    Международная конференция по сикхам пройдет в Женеве при организации БИГ

    Внешняя политика
    13:33
    Фото

    Комиссия по топонимии ММ одобрила переименование трех сел Губинского района

    Милли Меджлис
    13:22

    Ерлан Аккенженов: Казахстан в 2026г планирует экспорт нефти по БТД от 1,5 до 2,2 млн тонн

    Энергетика
    13:13

    Самеддин Асадов: Азербайджан ведет переговоры с Amazon, Google и Microsoft о создании центра ИИ

    АПК
    Лента новостей