Али Асадов обсудил развитие водных видов спорта с международными функционерами
- 11 марта, 2026
- 13:50
Премьер-министр Али Асадов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане президентом Международной федерации каноэ Томасом Кониецко и президентом Европейской ассоциации каноэ Яном Зунграна.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.
В ходе встречи было отмечено, что развитие спорта является одним из основных направлений государственной политики Азербайджана, предоставлена информация о работе, проводимой в целях развития водных видов спорта в стране, в особенности гребли.
В рамках визита подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и Европейской ассоциацией каноэ.
Гости сообщили, что мероприятия, осуществляемые в направлении развития спорта в Азербайджане, а также благоприятные условия, созданные для гребли, произвели на них большое впечатление.