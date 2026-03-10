İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" – "Liverpul" matçı ilə 1/8 final mərhələsi başlayır

    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 09:28
    UEFA Çempionlar Liqası: Qalatasaray – Liverpul matçı ilə 1/8 final mərhələsi başlayır

    UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün dörd oyun keçiriləcək.

    Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İngiltərənin "Liverpul" komandasını qəbul edəcək.

    Almaniya çempionu "Bavariya" İtaliyada "Atalanta"nın, İngiltərənin "Tottenhem" klubu isə İspaniyada "Atletiko"nun qonağı olacaq.

    Pley-offda "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran İngiltərənin "Nyukasl" komandası İspaniya təmsilçisi "Barselona" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

    10 mart

    21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə)

    00:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə)

    00:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya)

    00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya)

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin digər qarşılaşmaları martın 11-də baş tutacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Qalatasaray - Liverpul AFİŞA Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    08:45

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.03.2026)

    Maliyyə
    08:42

    ABŞ Aİ, Çin və bir sıra digər ölkələrə qarşı ticarət araşdırmalarına başlayıb

    Digər ölkələr
    08:27

    İran Bəhreyndə yanacaq çənlərinə hücum edib

    Digər ölkələr
    08:13
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:46

    Tramp İranı enerji sistemini bir saat ərzində məhv etməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    07:27
    Foto

    Aİ Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    07:19

    İsrail Ordusu Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:57

    ABŞ strateji neft ehtiyatından 172 milyon barel neft ayıracaq

    Digər ölkələr
    06:28

    Tramp: ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti