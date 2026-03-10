İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilib

    Daxili siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 09:30
    Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilib

    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobilləri ilə İrana 30 tona yaxın qida məhsulları yola salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Ehtiyatlara Nəzarət departamentinin direktoru Emin Həsənzadə deyib.

    O bildirib ki, humanitar yardıma un, düyü, qənd, çay, eyni zamanda dərman ləvazimatları da daxildir: "Avtomobillər artıq yola düşməkdədir".

    Эмин Гасанзаде: МЧС Азербайджана доставит в Иран 30 тонн гуманитарного груза

