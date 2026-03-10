Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilib
Daxili siyasət
- 10 mart, 2026
- 09:30
Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobilləri ilə İrana 30 tona yaxın qida məhsulları yola salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Ehtiyatlara Nəzarət departamentinin direktoru Emin Həsənzadə deyib.
O bildirib ki, humanitar yardıma un, düyü, qənd, çay, eyni zamanda dərman ləvazimatları da daxildir: "Avtomobillər artıq yola düşməkdədir".
Son xəbərlər
09:49
"Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzubFutbol
09:48
FIS "Şahdağ"da keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokunun final mərhələsini təxirə salıbFərdi
09:39
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın PUA və raket hücumu zərərsizləşdirilirDigər ölkələr
09:30
Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilibDaxili siyasət
09:28
UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" – "Liverpul" matçı ilə 1/8 final mərhələsi başlayırFutbol
09:19
Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
09:19
Foto
Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıbXarici siyasət
09:18
Yaxın Şərqdəki vəziyyət WADA-nın Bakı simpoziumunun təxirə salınmasına səbəb olubFərdi
09:15